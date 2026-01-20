Dè ecco lo stadio in tuo onore

Durante l’evento ’Un abbraccio a Denis’ a Boccaleone, ho potuto percepire la forza della comunità e l’affetto delle persone presenti. Nonostante il tempo inclemente, l’unità e la vicinanza di tutti sono state evidenti, regalando una giornata ricca di emozioni autentiche. Un momento che rimarrà nel cuore, testimonianza di come il senso di appartenenza possa superare ogni ostacolo.

