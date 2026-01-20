Dè ecco lo stadio in tuo onore
Durante l’evento ’Un abbraccio a Denis’ a Boccaleone, ho potuto percepire la forza della comunità e l’affetto delle persone presenti. Nonostante il tempo inclemente, l’unità e la vicinanza di tutti sono state evidenti, regalando una giornata ricca di emozioni autentiche. Un momento che rimarrà nel cuore, testimonianza di come il senso di appartenenza possa superare ogni ostacolo.
"Così tante persone, nonostante il tempo, non me le aspettavo". Una giornata carica di emozioni, affetto e vicinanza quella vissuta a Boccaleone in occasione dell’evento ’Un abbraccio a Denis’. A ringraziare i numerosi partecipanti è Donata Bergamini (nella foto con l’avvocato Anselmo), sorella di Denis, che da oltre trent’anni non ha mai smesso di lottare per la verità. "Non mi aspettavo che, di lunedì mattina, venissero così tante persone. E soprattutto da così lontano – racconta emozionata –. Vedere oggi riuniti i ragazzi che hanno accompagnato Denis nella sua carriera sportiva significa tantissimo per me". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Onore al Como ma il Milan espugna lo stadio che finora non aveva mai avuto sconfitte #acmilan #como - facebook.com facebook
