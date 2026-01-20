Dall’archivio allo smartphone | il Museo della Fondazione Banco di Napoli lancia le cartoline digitali

Il Museo dell’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli presenta le nuove cartoline digitali, offrendo ai visitatori un modo semplice e sostenibile per conservare un ricordo della visita. Questi “souvenir elettronici” sono disponibili immediatamente sullo smartphone, permettendo di condividere e conservare le immagini in modo pratico e rispettoso dell’ambiente. Un servizio pensato per arricchire l’esperienza museale con un piccolo gesto di modernità.

"Souvenir elettronico" per tutti dopo la visita al Museo dell'Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli. Con la riapertura delle sale di Palazzo Ricca (via dei Tribunali 213), in programma da lunedì 26 gennaio, arrivano le cartoline digitali da scaricare in una nuova area allestita negli spazi dell'Angolo Cuomo, al piano inferiore, concepita come tappa conclusiva del percorso di visita. Una stanza creativa che integra tecnologie di intelligenza artificiale generativa nella narrazione del patrimonio archivistico. Attraverso questo sistema, i visitatori possono trasformare alcune scritture dell'Archivio in immagini digitali.

