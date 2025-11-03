Fondazione Banco Napoli le ragioni della riforma | incontro sulla separazione delle carriere

Venerdì 7 novembre alle 16 a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco Napoli (in via dei Tribunali 213) è in programma l’incontro “Separare le carriere?”, confronto tra accademici, rappresentanti delle istituzioni, avvocati per discutere le motivazioni tecnico-giuridiche della riforma costituzionale per la separazione delle carriere, giudicante e requirente della magistratura, approvata definitivamente dal Parlamento. Riforma che prevede la costituzione di due Csm separati, con composizione non più elettiva, ma a sorteggio. Partecipano: Orazio Abbamonte, presidente Fondazione Banco di Napoli; Bruno D’Urso, consigliere di Amministrazione Fondazione Banco di Napoli; Giuliano Balbo, ordinario di Diritto Penale, Università Luigi Vanvitelli; Giuseppe Cioffi, magistrato Tribunale Napoli Nord, Vittorio Mane, ordinario di Diritto Penale, Università di Bologna; Antonella Meniconi ordinaria di Storia delle Istituzioni Politiche, Università La Sapienza; Stefano Montone Avvocato; Aldo Policastro, procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli; Sergio Rastrelli, componente della Commissione Giustizia del Senato; Anna Rossomando, vice presidente del Senato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

