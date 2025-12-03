Spotify Wrapped | Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato seguono Shiva e Gué

Spotify Wrapped assegna a Sfera Ebbasta il premio di artista italiano più ascoltato, mentre i Maneskin sono i più seguiti all'estero. Elisa True Crime vince come miglior podcast. Bad Bunny è il cantante più ascoltato al mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Spotify Wrapped: Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato, seguono Shiva e Gué

Come ormai da tradizione di fine anno, Spotify ha lanciato Wrapped 2025 Cosa fare per vedere il tuo riepilogo annuale e le canzoni più ascoltate: https://fanpa.ge/HfAIr - facebook.com Vai su Facebook

È quasi tempo dello Spotify Wrapped! Chi di voi avrà Louis tra gli artisti più ascoltati? Vai su X

Spotify Wrapped 2025, Sfera Ebbasta e Bad Bunny i più ascoltati dell’anno - La piattaforma di streaming leader del mercato rivela le classifiche annuali di artisti, canzoni e podcast. Come scrive ilsole24ore.com

Spotify Wrapped, Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato del 2025 - Spotify Wrapped svela quali sono gli artisti più ascoltati del 2025, ma ci sono anche tante nuove funzionalità ... Si legge su billboard.it

Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny domina il mondo, Sfera Ebbasta guida l’Italia - Spotify celebra il 2025 con Wrapped, l’attesa iniziativa che racconta un anno di musica, podcast e cultura attraverso i gusti di oltre 700 milioni di utenti globali. Come scrive megamodo.com

Spotify, Sfera Ebbasta l'artista più ascoltato in Italia - Al primo posto degli ascolti, dopo un anno, torna Sfera Ebbasta, seguito da Shiva, Guè, Geolier e Marracas ... Secondo msn.com

Spotify Wrapped 2025, Bad Bunny l'artista più ascoltato nel mondo (e Sfera Ebbasta in Italia): le classifiche - Tra le canzoni vincono «Die with a smile» di Lady Gaga e Bruno Mars e, nel nostro Paese, «Balorda nostalgia» di Olly e Juli (che ha sbancato Sanremo). Secondo corriere.it

Spotify Wrapped 2025 è arrivato: come vedere brani e podcast più ascoltati dell’anno - In Italia vincono Anna e Sfera Ebbasta, nel mondo domina Bad Bunny che batte Taylor Swift. Come scrive lettera43.it