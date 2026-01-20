Crollo facciata zona villaggio Sant' Agata

Nella zona del Villaggio Sant'Agata si è verificato un crollo di una porzione di facciata al quinto piano di un edificio. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti. L’intervento è ancora in corso per valutare eventuali rischi e procedere con le necessarie verifiche strutturali.

Intervento anche dei vigili del fuoco zona villaggio s.agata crollo di un pezzo di facciata dal 5 piano immediato l'intervento dei pompieri che hanno messo subito in sicurezza l'area.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

