‘Sferruzzando’ e Sant’Agata si colora

Nel cuore di Sant’Agata, il tradizionale appuntamento di “Sferruzzando” trasforma il paesaggio con coperte e decorazioni realizzate a mano. I colori vivaci delle creazioni si integrano con l’ambiente, portando un tocco di calore e creatività alla comunità. Un'occasione per condividere passione e talento, che rende il paese più accogliente e colorato. Sferruzzando, e Sant’Agata si colora.

I colori sgargianti delle coperte che adornano gli alberi del viale principale del paese hanno attirato l'attenzione e il gradimento di tutti coloro che li hanno potuti ammirare. Siamo a Sant'Agata sul Santerno e le autrici di questi addobbi natalizi del tutto speciali sono le componenti del gruppo ' Sferruzzando ', nato all'interno del centro sociale 'Ca de Cuntaden'. Anche se al momento le signore si ritrovano all'interno dei locali messi a disposizione dal parroco del paese. "L'alluvione ha reso completamente inagibile il centro sociale – spiegano le componenti del gruppo –, ancora oggi non ci è possibile tornare nei locali dove avevamo iniziato l'attività, ma, grazie a don Claudio, possiamo continuare a sferruzzare".

