Crepet | La violenza è cool perché le ragazze escono con chi ha il coltello in tasca? Lo sfogo dello psichiatra dopo la morte dello studente

Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, ha commentato con fermezza il fenomeno della violenza tra i giovani, evidenziando come alcuni comportamenti rischino di essere percepiti come

Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha lanciato una provocazione feroce sulla violenza tra giovani durante la trasmissione “Ignoto X” condotta da Pino Rinaldi su La7. L’intervento ha seguito l’omicidio di Abanoud Youssef, studente diciottenne accoltellato il 16 gennaio da un compagno diciannovenne all’interno dell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Le parole di Crepet hanno posto l’accento su un fenomeno che lo psichiatra considera ormai normalizzato nella società contemporanea. Crepet ha affermato che “c’è un fascino nei confronti della violenza, è evidentissimo. È molto ‘cool’ la violenza”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Crepet sulla "famiglia del bosco": "Perché il figlio dell'avvocato o dello psichiatra abbandonato ai videogiochi non è di interesse per la magistratura?"

Studente accoltellato a La Spezia, ira di Paolo Crepet contro il "fascino della violenza che è cool"Recenti episodi di violenza tra i giovani, come quello dello studente accoltellato a La Spezia, hanno riacceso il dibattito sulla normalizzazione della violenza tra i più giovani.

