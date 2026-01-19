Recenti episodi di violenza tra i giovani, come quello dello studente accoltellato a La Spezia, hanno riacceso il dibattito sulla normalizzazione della violenza tra i più giovani. Paolo Crepet ha espresso preoccupazione riguardo al

Paolo Crepet commenta il caso dello studente accoltellato a La Spezia parlando di una società che normalizza violenza, alcol e assenza di limiti tra adolescenti. Secondo lo psichiatra, non basta additare i social e la scuola come capri espiatori: il problema è da considerare sul piano culturale, educativo e collettivo. Paolo Crepet sullo studente accoltellato L’intervento di Paolo Crepet a “Ignoto X” sul caso dello studente accoltellato a La Spezia ha riaperto riflessioni scomode sulle responsabilità educative, sociali e culturali che attraversano la società italiana. Lo psichiatra ha infatti inserito l’omicidio in un quadro più ampio, parlando di un sistema che da anni tollera, legittima e perfino rende “attraente” la violenza tra adolescenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Studente accoltellato a La Spezia, ira di Paolo Crepet contro il "fascino della violenza che è cool"

Leggi anche: Rabbia di Paolo Crepet per lo studente accoltellato a Milano, attacco ai social e agli aggressori

Studente accoltellato a La Spezia, quando Zouhair Atif chiese alla prof "che emozione si prova a uccidere?"Zouhair Atif, in risposta a una domanda sulla speranza, ha rivolto alla professoressa una domanda inaspettata:

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Studente accoltellato a La Spezia, convalidato il fermo di Atif - Sarebbe stata una foto scambiata con una ragazza a scatenare l’aggressione che ha portato alla morte dello studente 18enne ... adnkronos.com