Costa Crociere ospita la convention di Be1 con imprenditori nel settore retail dei servizi

Da 2anews.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Costa Crociere ospita la convention di Be1, dedicata agli imprenditori del settore retail dei servizi. L’evento si svolge a Roma e rappresenta un’occasione di confronto e networking tra professionisti del settore. Durante l’incontro, vengono affrontate tematiche rilevanti per lo sviluppo delle attività e l’innovazione nel mercato dei servizi al dettaglio. Un’opportunità per condividere esperienze e approfondire le sfide attuali del settore.

Roma, 20 gennaio 2026 - “Dopo il successo di Nunzio Puccio come vincitore del Premio Eccellenza Italiana 2025 a Washington arriva dopo meno di 60 giorni l'edizione a Sanremo del suo evento di punta dove il Paese si ferma a guardare meravigliato e compiaciuto (e solo per pochissime eccezioni annoiato e rassegnato) il Festival della Canzone Italiana, - dichiara Massimo Lucidi Giornalista Internazionale - giunto quest'anno alla 76esima edizione, il prossimo 2428 febbraio. I cantanti e l'intera filiera dell'industria discografica, un pubblico enorme di professionisti e fans, giovani e famiglie offrono uno spettacolo senza pari riempiendo la città di bellezza, colori e calore verso tanti idoli dello star system. 🔗 Leggi su 2anews.it

costa crociere ospita la convention di be1 con imprenditori nel settore retail dei servizi

© 2anews.it - Costa Crociere ospita la convention di Be1 con imprenditori nel settore retail dei servizi

Leggi anche: Consumer Insight, Ai Responsabile E Retail Media: al Forum Retail 2025 i dati che ridisegnano il settore. In Italia 40 milioni di richieste ai servizi clienti ogni mese e +7% vendite nei punti vendita più evoluti

Costa Crociere, con Sea & Land wonder platform l'evoluzione del viaggio esperienzialeCosta Crociere presenta Sea & Land Wonder Platform, un’innovativa proposta per un viaggio esperienziale che unisce mare e terra.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: ‘’Joy of moving’’: ragazzi in visita su Costa Smeralda.

costa crociere ospita laCosta Crociere lancia la campagna estiva 2026: solo con Costa la meraviglia in un’unica vacanza - Costa Crociere presenta la nuova campagna estiva 2026: esperienze straordinarie tra mare e terra, dalla Grecia ai fiordi norvegesi fino all’eclissi sul Mare delle Baleari. touchpoint.news

costa crociere ospita laCosta Toscana torna a Sanremo e ospita Max Pezzali - Per la quinta edizione consecutiva, Costa Crociere rinnova la partnership con il Festival di Sanremo, consolidando una collaborazione di grande successo sia con la manifestazione che con l’amministraz ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.