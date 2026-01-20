Costa Crociere ospita la convention di Be1, dedicata agli imprenditori del settore retail dei servizi. L’evento si svolge a Roma e rappresenta un’occasione di confronto e networking tra professionisti del settore. Durante l’incontro, vengono affrontate tematiche rilevanti per lo sviluppo delle attività e l’innovazione nel mercato dei servizi al dettaglio. Un’opportunità per condividere esperienze e approfondire le sfide attuali del settore.

Roma, 20 gennaio 2026 - “Dopo il successo di Nunzio Puccio come vincitore del Premio Eccellenza Italiana 2025 a Washington arriva dopo meno di 60 giorni l'edizione a Sanremo del suo evento di punta dove il Paese si ferma a guardare meravigliato e compiaciuto (e solo per pochissime eccezioni annoiato e rassegnato) il Festival della Canzone Italiana, - dichiara Massimo Lucidi Giornalista Internazionale - giunto quest'anno alla 76esima edizione, il prossimo 2428 febbraio. I cantanti e l'intera filiera dell'industria discografica, un pubblico enorme di professionisti e fans, giovani e famiglie offrono uno spettacolo senza pari riempiendo la città di bellezza, colori e calore verso tanti idoli dello star system. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Costa Crociere ospita la convention di Be1 con imprenditori nel settore retail dei servizi

Leggi anche: Consumer Insight, Ai Responsabile E Retail Media: al Forum Retail 2025 i dati che ridisegnano il settore. In Italia 40 milioni di richieste ai servizi clienti ogni mese e +7% vendite nei punti vendita più evoluti

Costa Crociere, con Sea & Land wonder platform l'evoluzione del viaggio esperienzialeCosta Crociere presenta Sea & Land Wonder Platform, un’innovativa proposta per un viaggio esperienziale che unisce mare e terra.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: ‘’Joy of moving’’: ragazzi in visita su Costa Smeralda.

Costa Crociere lancia la campagna estiva 2026: solo con Costa la meraviglia in un’unica vacanza - Costa Crociere presenta la nuova campagna estiva 2026: esperienze straordinarie tra mare e terra, dalla Grecia ai fiordi norvegesi fino all’eclissi sul Mare delle Baleari. touchpoint.news

Costa Toscana torna a Sanremo e ospita Max Pezzali - Per la quinta edizione consecutiva, Costa Crociere rinnova la partnership con il Festival di Sanremo, consolidando una collaborazione di grande successo sia con la manifestazione che con l’amministraz ... msn.com

Pensa già all’estate con Costa Crociere! Approfitta dell’offerta all inclusive Bevande incluse gratuitamente – risparmia fino a 400€ a coppia! Blocca la tua crociera con soli 100€ a persona entro il 23 febbraio 2026 Non perdere l’occasione di vivere u facebook