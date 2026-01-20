Cosa sta facendo l’Europa con le risorse della Groenlandia? Ecco progetti e investimenti

Negli ultimi anni, l'Europa ha mostrato un crescente interesse per la Groenlandia, considerando le sue risorse di materie prime critiche. Diversi progetti e investimenti sono stati avviati per esplorare e sviluppare queste risorse, nel rispetto delle normative e delle sensibilità ambientali. Questo approfondimento analizza le iniziative attuali e le strategie dell’Unione Europea in relazione alla regione, offrendo un quadro chiaro delle attività in corso e degli obiettivi futuri.

Negli ultimi anni l’Unione europea ha inserito la Groenlandia nel proprio orizzonte di interesse per le materie prime critiche, muovendosi ben prima che Donald Trump accendesse con prepotenza un faro sulla regione artica. Ci sono studi di fattibilità e alcune licenze già concesse, ma non ancora una produzione destinata all’Europa. Di certo, c'è la consapevolezza che alcune risorse stratificate nell’isola possono avere rilevanza per le catene del valore tecnologico e industriale europee. Per le materie prime critiche oggetto dell’agenda europea, i due progetti principali sono quelli di grafite e molibdeno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

