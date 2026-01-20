A Reggio, domenica sera, marocchini e senegalesi si sono riuniti alla casa di quartiere Orti-Spallanzani per seguire insieme la finale di Coppa d’Africa. Un momento di condivisione e rispetto tra le comunità, simbolo di integrazione attraverso lo sport. L’evento ha dimostrato come il fair-play e la solidarietà possano unire persone di diverse origini, creando un esempio positivo per la città.

A Reggio hanno vinto tutti, marocchini e senegalesi insieme. Un grande spot tra integrazione e sport quello di domenica sera alla casa di quartiere Orti-Spallanzani di via Toscanini, dove le due comunità si sono riunite per guardare davanti ad un maxischermo la finale di Coppa d’Africa. Che, per la cronaca, è stata vinta dal Senegal ai tempi supplementari dopo che è successo di tutto allo scadere dei 90’: gol annullato al Senegal, poi rigore contestatissimo concesso al Marocco (poi sbagliato) con gli avversari che si sono ritirati dal campo per protesta, salvo poi rientrare e vincere all’extratime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coppa d’Africa e fair-play. A Reggio hanno vinto tutti

Con Allegri hanno scoperto la maleducazione nel calcio. Orwell diceva che lo sport non c’entra nulla col fair playIl mondo del calcio si confronta con comportamenti sempre più discutibili, come evidenziato dalla gestione di Allegri.

Leggi anche: La Coppa d’Africa si disputerà ogni 4 anni dal 2028, ha vinto Infantino (Guardian)

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La telefonata tra Mbappé ad Hakimi dopo la Coppa d’Africa: “So bene cosa è successo a Brahim Diaz” - Dopo la delusione della finale di Coppa d'Africa Mbappé ha cercato Brahim Diaz senza successo, ma Hakimi gli ha raccontato tutto: "Ho passato metà ... fanpage.it