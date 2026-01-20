Copenaghen–Napoli | dove vederla in streaming gratis

La partita tra Copenaghen e Napoli, in programma questa sera alle 21:00, si svolge nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Entrambe le squadre sono a 7 punti e un risultato positivo è essenziale per mantenere vive le speranze di qualificazione. Di seguito, informazioni su dove seguire l’evento in streaming gratuito, garantendo un modo semplice e legale per seguire la sfida.

Questa sera, alle 21:00, il Napoli fa visita al Copenaghen nella penultima giornata della fase campionato di Champions League: una sfida ad alta tensione, con entrambe le squadre appaiate a quota 7 punti e l’obbligo di fare risultato per restare pienamente in corsa. Una partita che pesa sulla classifica. Il match del Parken non è un semplice appuntamento europeo. Napoli e Copenaghen arrivano allo scontro diretto con lo stesso bottino e la consapevolezza che un passo falso rischia di complicare il cammino verso la fase successiva. I danesi puntano sul fattore campo, mentre gli azzurri cercano continuità e maturità internazionale in una gara che può indirizzare il girone. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Copenaghen-Napoli dove vederla in tv e streaming: Sky, Prime Video o in chiaro? - Formazioni, Antonio Conte con 9 infortunatiCopenaghen-Napoli in tv e Copenaghen-Napoli in streaming? Dove vedere la sfida di Champions League che vale tanto in ottica qualificazione ai playoff ... affaritaliani.it

Dove vedere Copenhagen-Napoli in tvAppuntamento oggi, martedì 20 gennaio, alle 21.00 con Copenhagen-Napoli in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 – e in streaming su NOW . Ampio spazio all’approfondimento pre e ... sport.sky.it

