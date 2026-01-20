Copenaghen-Napoli in Champions dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

La partita tra Copenhagen e Napoli, valida per la fase a gironi della Champions League, si disputa oggi in Danimarca. Di seguito, le informazioni su orario, modalità di visione in TV e streaming, e le formazioni ufficiali di entrambe le squadre. Un appuntamento importante per il cammino europeo del Napoli, che punta a consolidare la propria posizione nel girone.

Il Napoli vola in Danimarca per cercare di blindare l'accesso agli spareggi per gli ottavi della Champions League: dove vedere la partita contro il Copenhagen e le scelte dei due allenatori. Copenaghen-Napoli, la vigilia della sfida Champions: le parole in conferenza di Hojlund e Conte - Entrambe le squadre si trovano a quota 7 punti e occupano le ultimi posizioni utili per i playoff.

