Continuano i lavori Brt in via Caldarola | cantiere attivo sulla carreggiata centrale

Continuano i lavori per la realizzazione delle corsie Brt su via Caldarola. L'importante arteria stradale del quartiere Japigia è interessata, dallo scorso novembre, dagli interventi degli operai per la costruzione dei percorsi dedicati ai mezzi elettrici del sistema di trasporto pubblico locale denominato Bus Rapid Transit, che dovrebbe entrare in funzione entro la fine del 2026. Il nuovo tratto interessato dal cantiere è quello compreso fra viale Archimede e via Loiacono. L'ordinanza dirigenziale istituisce il divieto di transito sulla carreggia centrale di via Caldarola, nella porzione di strada delimitata dalle via Archimede e Loiacono.🔗 Leggi su Baritoday.it

BRT, la linea Blu Bis arriverà a San Girolamo - La Regione finanzia la linea Blu-Bis della città di Bari. Scaramuzzi: Progettiamo estensione dei percorsi e intanto procediamo spediti sui cantieri in corso. Presto raddoppio delle squadre in campo ... ambienteambienti.com

