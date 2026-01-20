Consob | Zanella ' merita personalità indipendente'

Zanella sottolinea l'importanza dell'indipendenza della Consob, l'autorità che vigila sui mercati finanziari italiani. La sua funzione è cruciale per garantire trasparenza e correttezza nel settore, e per questo motivo è fondamentale che mantenga una personalità autonoma e imparziale. La tutela di un’istituzione indipendente rappresenta un elemento chiave per la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario nazionale.

Roma, 20 gen (Adnkronos) - "La Consob è una autorità molto importante, vigila sui mercati finanziari e la sua indipendenza e' dunque essenziale. Per guidarla occorre una personalità sopra le parti, non l'espressione di un partito". Lo dice Luana Zanella, Capogruppo di AVS alla Camera. "Con tutto il rispetto per il sottosegretario Freni, la sua candidatura incontra già opposizione all'interno della sua stessa maggioranza perché ognuno tira la giacca dalla sua parte -prosegue Zanella-. Ma non è così che si governano le authority, soprattutto in un momento in cui alcune non hanno espresso il meglio di sé mettendo a rischio la credibilità e autorevolezza di questi organismi".

