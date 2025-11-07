Confartigianato metropolitana compie 80 anni

Compie 80 anni la Confartigianato imprese della città metropolitana di Venezia, tra le principali realtà associative datoriali della provincia. Ne fa parte circa un terzo degli artigiani, per un totale di oltre 5mila iscritti suddivisi in 12 federazioni di mestiere e distribuiti tra sette. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

