Decima edizione per Natale insieme a Busalla | mercatini spettacoli e concerti

Genovatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decima edizione di “Natale insieme a Busalla” porta un ricco calendario di eventi, tra mercatini, spettacoli e concerti. Un’occasione speciale per vivere lo spirito natalizio nel cuore del paese, con iniziative pensate per tutta la famiglia. Un momento di festa e di condivisione, che rende ancora più magico il periodo delle festività.

Natale insieme a Busalla” festeggia la X edizione con un ricco programma di iniziative tra spettacoli, mostre, mercatini e tanto altro.Non possono mancare i mercatini di Natale nelle tipiche casette in legno a cura della Pro Loco di Busalla e del Comune di Busalla con negozi sempre aperti: dopo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

