Conceicao Juve Spalletti lo esalta | Sono molto contento della sua qualità e della sua disponibilità | è un ragazzo intelligente

Da calcionews24.com 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti ha espresso apprezzamenti per Conceicao Juve, evidenziando la sua qualità e disponibilità. Durante una recente conferenza stampa, il tecnico ha sottolineato quanto sia importante la sua intelligenza e il contributo che dà alla squadra. Queste parole riflettono l’attenzione del tecnico verso i giocatori, sottolineando il valore di Conceicao Juve nel contesto della rosa bianconera.

Bove riparte dalla Championship: firmato il contratto con il Watford per il suo ritorno in campo: manca solo l’ufficialità Mercato Milan, torna d’attualità l’ipotesi Sergio Ramos! Due sponsor spingono per il suo arrivo Lovric Cagliari, trattativa riaperta dopo lo stop: il centrocampista apre alla destinazione sarda? Le ultime Mercato Inter: nerazzurri avanti per Mlacic, mentre per Jakirovic trattativa ai dettagli! Ecco cosa manca Fali Ramadani assolto per frode fiscale: la ricostruzione di quanto successo al noto agente sportivo. Ultimissime Calciomercato Lazio: all-in su Giovane! La mossa dei biancocelesti per l’attaccante non lascia più dubbi, cos’è successo Dossena Cagliari: sardi scatenati, torna anche il difensore! I dettagli della trattativa con il Como, ecco quando arriva in città Calciomercato Juventus: nuovo ostacolo per Mateta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

conceicao juve spalletti lo esalta sono molto contento della sua qualit224 e della sua disponibilit224 232 un ragazzo intelligente

© Calcionews24.com - Conceicao Juve, Spalletti lo esalta: «Sono molto contento della sua qualità e della sua disponibilità: è un ragazzo intelligente»

Locatelli, Spalletti esalta il capitano della Juve: le parole del tecnico sono molto chiare. Cosa ha dettoDurante la conferenza stampa, Spalletti ha commentato il rendimento di Locatelli, sottolineando il ruolo fondamentale del centrocampista nella squadra.

Leggi anche: Conceicao brilla col Portogallo: lo juventino decisivo nel 9-1 rifilato all’Armenia, sorride anche Spalletti. I numeri della sua partita

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Da Yildiz a Gatti e Conceicao: Spalletti, i convocati Juve tra indizi mercato e novità; Calcio: Juve; Spalletti riabbraccia Conceicao e Gatti; Spalletti: Doveva andare così, Conceiçao e Zhegrova poco lucidi. E quella punizione che gli abbiamo concesso...; Rebus Conceicao, il portoghese è al rientro: ma chi può fargli spazio in questa Juventus?.

conceicao juve spalletti loJuve, Spalletti: David o Openda? Prima o poi giocano entrambi. Conceicao non ha i 90'C’è da chiedere la disponibilità agli avversari, di solito non la danno… Ci proverò anche domani sera, ma la. tuttomercatoweb.com

conceicao juve spalletti loSpalletti assolve la Juventus ma si scontra con Hernanes, tirata d’orecchie a Conceiçao e KellySpalletti plaude alla prova della Juventus a Cagliari ma ammonisce Conceiçao e Kelly e risponde polemicamente all’analisi del talent di Dazn Hernanes ... sport.virgilio.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.