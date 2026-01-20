Con la musica mi posso sdoppiare
La musica permette di esplorare nuovi mondi attraverso l'improvvisazione strutturata, una tecnica che combina diverse sonorità per creare un percorso sonoro unico. Ogni tappa di questo viaggio musicale ha il suo valore, offrendo un’esperienza ricca di sfumature e di emozioni, senza perdere di vista l’equilibrio tra creatività e coerenza. Un approccio che invita all’ascolto attento e alla scoperta di nuove prospettive sonore.
Improvvisazione strutturata, miscela di sonorità differenti per un viaggio musicale in cui ogni tappa ha un suo valore. Nulla è lasciato al caso con John De Leo, che sabato dalle 20.30 salirà sul palco del teatro Bonci con la sua ‘ Grande Abarasse Orchestra ’. Il musicista di Lugo, già voce dei freschi di reunion ‘ Quintorigo ’, porta in scena un concerto – spettacolo in cui la sua voce si innesta su arrangiamenti che spaziano dalla musica classica al jazz, fino al rock e al blues, con grande attenzione per i brani dei suoi ultimi dischi da solista. I biglietti disponibili su Vivaticket e presso il Bonci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
