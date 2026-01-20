Con Amleto² Filippo Timi rilegge il capolavoro di Shakespeare

Torna in scena - a quindici anni dal debutto - " Amleto² (Amleto al quadrato) ", lo spettacolo cult di e con Filippo Timi. Al Teatro Ariosto stasera e domani (alle 20.30). Lo spettacolo è una delle riscritture più sorprendenti del teatro italiano contemporaneo, capace di rileggere il capolavoro di William Shakespeare con uno sguardo radicale, ironico e visionario. Partendo dalla tragedia shakespeariana, Filippo Timi costruisce una versione fuori dagli schemi: spiazzante, comica, colorata, attraversata da una libertà espressiva dirompente. "Amleto²" mescola registri e linguaggi, in cui la tensione tragica convive con l’ironia, e la comicità diventa strumento di conoscenza e di presa di distanza critica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un Amleto che non ha più voglia di fare Amleto. Che si stanca del copione, del destino, della tragedia e persino dell’amore per Ofelia. È da qui che parte “Amleto²”, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Filippo Timi, in scena a Reggio Emilia al Teatro Ari - facebook.com facebook