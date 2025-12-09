Al teatro Bellini l’Amleto di Shakespeare in chiave moderna Premiato il coraggio di Filippo Timi

Lifeandnews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andare a teatro significa, in qualche modo, osservare la nostra società dall’esterno. Il palco diventa uno specchio che deforma e, allo stesso tempo, rivela. Lo spettacolo “Amleto²” di Filippo Timi, andato in scena al Teatro Bellini, fa esattamente questo: ci mostra la storica opera di William Shakespeare sotto un’altra visione e un Amleto capace di . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

al teatro bellini l8217amleto di shakespeare in chiave moderna premiato il coraggio di filippo timi

© Lifeandnews.it - Al teatro Bellini l’Amleto di Shakespeare in chiave moderna. Premiato il coraggio di Filippo Timi

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Teatro Bellini L8217amleto Shakespeare