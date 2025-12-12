Dl Milleproroghe approvato in Cdm | cosa contiene dalle multe stradali allo scudo penale per i medici

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Dl Milleproroghe, un provvedimento che proroga termini di leggi esistenti e estende la validità di alcune norme. Tra le novità, interventi su multe stradali e lo scudo penale per i medici. Il decreto, approvato l’11 dicembre, si inserisce nella consueta operazione di posticipo di scadenze legislative.

Approvato ieri 11 dicembre dal Consiglio dei ministri il decreto legge cosiddetto ‘Milleproroghe’, l’annuale provvedimento varato dal Cdm per spostare in avanti termini previsti da leggi già approvate, oppure per prolungare l’efficacia di norme in scadenza. Lo strumento serve per evitare vuoti normativi e dare più tempo a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni ad adeguarsi a obblighi e riforme. Ecco alcune delle principali misure contenute al suo interno. Le misure del dl Milleproroghe. Sostegno a imprese e lavoro. Proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Milleproroghe approvato in Cdm: cosa contiene, dalle multe stradali allo scudo penale per i medici

Dai Lep alle intercettazioni, dalle decontribuzioni per i giovani alle multe stradali, ma anche bungalow e nomina dei commissari: sono in tutto 16 gli articoli contenuti nel Dl Milleproroghe, che la sera dell'11 dicembre - a quanto si apprende - è stato approvato d - facebook.com Vai su Facebook

Terminato il Consiglio dei ministri, approvato il decreto Milleproroghe. La riunione è durata meno di mezz'ora #ANSA Vai su X

Milleproroghe, dai medici alle multe fino ai Lep: cosa c'è nel decreto approvato dal cdm, i 16 articoli - Dai Lep allo scudo penale per i medici, dalle decontribuzioni per i giovani alle multe stradali ... msn.com scrive

Palazzo Chigi, il Cdm approva il dl Milleproroghe - Approvato, tra gli altri provvedimenti all'ordine del giorno, il dl Milleproroghe. Da msn.com

TG1-sera+televideo 21 12 2019 Cdm, approvato decreto mille-proroghe

Video TG1-sera+televideo 21 12 2019 Cdm, approvato decreto mille-proroghe Video TG1-sera+televideo 21 12 2019 Cdm, approvato decreto mille-proroghe