Commuter train derails near Barcelona 15 injured - police

Un treno pendolare si è deragliato nei pressi di Barcellona a causa di una parete di contenimento caduta sui binari. L'incidente ha causato 15 feriti tra i passeggeri. Le autorità stanno conducendo le verifiche per determinare le cause dell’accaduto e garantire la sicurezza della linea ferroviaria.

BARCELONA, Jan 20 (Reuters) - A commuter train derailed on Tuesday after a containment wall fell on the track near the Spanish city of Barcelona, injuring 15 people, emergency authorities announced. Spanish broadcaster TVE said that four people were seriously injured, including the train driver. L'emittente spagnola TVE ha detto che quattro persone sono rimaste gravemente ferite, tra cui il macchinista del treno.

