come smontare le bugie di barbero sul referendum

In questo testo analizzeremo le affermazioni di Barbero sul referendum, evidenziando eventuali inesattezze o interpretazioni distorte. Con un approccio obiettivo e basato su fatti, cercheremo di smontare le principali bugie e chiarire i punti controversi, offrendo una visione equilibrata delle questioni in gioco. Una riflessione chiara e sobria per comprendere meglio il dibattito in corso sulla riforma della magistratura.

Indagine sul Garante della Privacy: accertamenti su spese e procedimenti sanzionatori. Di cosa è accusato Stanzione Minniti: "Voto sì. La riforma della giustizia rende l'Italia più moderna e rompe il potere delle correnti” La campagna referendaria per il No alla riforma della magistratura è sempre più sorprendente per quanto in basso si possa scendere. Dal Fatto quotidiano, ad esempio, si scopre che a sostegno del Sì ci sono molti “impresentabili” e, tra questi, il prof. Barbera (Augusto). L’impresentabilità dell’ex presidente della Corte costituzionale, un esponente storico della sinistra garantista, sarebbe dovuta al fatto che una decina di anni fa il giurista era stato indagato e poi archiviato su richiesta della stessa procura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Barbero e il referendum: un ritorno al MedioevoIl professor Alessandro Barbero, noto storico italiano, ha recentemente suscitato discussioni in merito alle sue posizioni sul referendum, attirando l’attenzione dei media.

