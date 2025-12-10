Smontare le false credenze sul gioco d’azzardo e le reali probabilità di vincita | serie di incontri per le scuole

Un ciclo di incontri rivolti agli studenti delle scuole superiori mira a sfatare le false credenze sul gioco d’azzardo e a fornire informazioni sulle reali probabilità di vincita. Organizzati dall’équipe Disturbo da gioco d’azzardo dell’Azienda Usl di Ferrara, questi incontri intendono sensibilizzare i giovani sui rischi e le conseguenze legate a questa dipendenza.

