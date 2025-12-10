Smontare le false credenze sul gioco d’azzardo e le reali probabilità di vincita | serie di incontri per le scuole
Un ciclo di incontri rivolti agli studenti delle scuole superiori mira a sfatare le false credenze sul gioco d’azzardo e a fornire informazioni sulle reali probabilità di vincita. Organizzati dall’équipe Disturbo da gioco d’azzardo dell’Azienda Usl di Ferrara, questi incontri intendono sensibilizzare i giovani sui rischi e le conseguenze legate a questa dipendenza.
Una performance dedicata agli studenti delle scuole superiori sul disturbo da gioco d’azzardo è stata organizzata dall’équipe Disturbo da gioco d’azzardo del Servizio dipendenze patologiche dell’Azienda Usl di Ferrara. La prima edizione del nuovo ciclo di spettacoli, in programma tra dicembre. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Dal “fantasma” di Gelli alle finte interviste a Falcone e Borsellino sulla separazione delle carriere, ecco il nostro vademecum anti-fake: una “pillola” al giorno per smontare le (false) ragioni del No al referendum sulla giustizia. Se vuoi leggere l'intero vademecu - facebook.com Vai su Facebook
Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League: quali sono i dati che lo eleggono tra i primi ... juventusnews24.com
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu