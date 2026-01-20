Coltelli vietati per i minorenni | Meloni fa asse con Piantedosi La proposta di Salvini per rimpatriare i minori stranieri per ora non c’è

Il governo italiano si sta preparando a introdurre nuove norme per limitare l’uso di coltelli tra i minorenni, con un possibile divieto di acquisto e porto. L’accordo tra Meloni e Piantedosi sembra orientato a questa direzione, mentre la proposta di Salvini di rimpatriare i minori stranieri non è ancora attuabile. La questione, ancora in fase di definizione, potrebbe vedere un’accelerazione, salvo eventuali rilievi istituzionali.

L'accelerazione ci sarà, molto probabilmente e salvo rilievi del Quirinale, soprattutto sul divieto ai minorenni di portare o acquistare coltelli. Su tutto il resto, dalla stretta sulle manifestazioni ai nuovi limiti ai ricongiungimenti familiari bisognerà affidarsi ad un disegno di legge. E molto difficilmente nell'elenco entrerà, come propone la Lega di Matteo Salvini, il rimpatrio accelerato per i minori non accompagnati. La riunione di governo dedicata alla sicurezza voluta dalla premier Giorgia Meloni è servita a fare il punto con gli altri leader, Salvini e Antonio Tajani, assieme ai ministri Nordio e Piantedosi, e a decidere il formato che la nuova stretta sulla sicurezza dovrà avere.

