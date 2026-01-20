Colori e virtuosismo | in concerto al Palacultura il pianista Daniel Ciobanu
Il prossimo concerto della Filarmonica Laudamo si terrà domenica 25 gennaio alle 18 al Palacultura. In questa occasione, il pianista Daniel Ciobanu proporrà un programma che esalta i colori e le virtuosità del suo strumento. Un evento dedicato agli appassionati di musica classica, in un contesto che valorizza l’arte e la cultura musicale.
Prossimo appuntamento targato Filarmonica Laudamo è fissato domenica 25 gennaio alle ore 18 al Palacultura. In programma un recital pianistico di grande fascino con il pianista rumeno Daniel Ciobanu, tra i talenti più brillanti della sua generazione. Vincitore di prestigiosi premi.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Palacultura: concerto "per la mano sinistra" con il pianista Giovanni NesiL’Associazione Bellini inaugura il 2026 con un concerto al Palacultura, domenica 4 gennaio alle ore 18.
