Colori e virtuosismo | in concerto al Palacultura il pianista Daniel Ciobanu

Da messinatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo concerto della Filarmonica Laudamo si terrà domenica 25 gennaio alle 18 al Palacultura. In questa occasione, il pianista Daniel Ciobanu proporrà un programma che esalta i colori e le virtuosità del suo strumento. Un evento dedicato agli appassionati di musica classica, in un contesto che valorizza l’arte e la cultura musicale.

Prossimo appuntamento targato Filarmonica Laudamo è fissato domenica 25 gennaio alle ore 18 al Palacultura. In programma un  recital pianistico di grande fascino con il pianista rumeno Daniel Ciobanu, tra i talenti più brillanti della sua generazione.  Vincitore di prestigiosi premi.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

