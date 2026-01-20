Col cappuccio e armato di pistola tenta la rapina all’ufficio postale | ventitreenne in libertà vigilata per un anno

Un ventitreenne, attualmente in libertà vigilata presso una comunità terapeutica, è stato coinvolto in un tentativo di rapina all’ufficio postale, armato di pistola e con il cappuccio calato. La misura di sicurezza è stata disposta dal Gip, che ha deciso di mantenere il giovane sotto tutela per un anno. L’incidente solleva questioni sulla gestione della libertà vigilata e sulla prevenzione di episodi di devianza.

Un ventitreenne è stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata presso una comunità terapeutica assistita, disposta dal Gip. del Tribunale di Messina su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il giovane è indagato per tentata rapina avvenuta lo scorso 4 dicembre.

