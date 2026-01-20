Un uomo senza fissa dimora è stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano per ustioni multiple. Il 39enne ha riferito di essere stato aggredito da uno sconosciuto, che gli avrebbe versato liquido infiammabile addosso e poi dato fuoco. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze dell’incidente e identificare eventuali responsabili.

Un clochard è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per ustioni su più parti del corpo. Il 39enne ha raccontato di essere stato aggredito da uno sconosciuto che, dopo avergli gettato liquido infiammabile addosso, gli avrebbe dato fuoco.

Clochard ricoverato a Milano con ustioni sul corpo: Mi hanno gettato benzina addosso e dato fuoco - Un clochard è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per ustioni su più parti del corpo. Il 39enne ha raccontato di essere stato aggredito da uno sconosciuto che, dopo avergli gettato liquido

Milano, clochard 36enne ricoverato al Niguarda con gravi ustioni: «Un uomo mi ha cosparso di benzina e mi ha dato fuoco» - L'allarme dato da un commerciante di via Lazzaro Palazzi. L'uomo è in prognosi riservata, anche se non in pericolo di vita. Il suo racconto è molto confuso e i carabinieri lo stanno verificando

