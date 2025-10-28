Bagnone borgo in vetrina E’ nel circuito dei ’Villaggi montani certificati dal Cai’
Quello di Bagnone non vuole più essere solo un bellissimo e caratteristico borgo sull’Appennino dove si mangia bene e si vive altrettanto con qualità, ma ha deciso di mettersi in gioco a livello nazionale, entrando nel circuito dei ’Villaggi montani certificati Cai’. Un riconoscimento che premia le comunità montane per la loro cultura, i paesaggi, l’accoglienza e la cura del territorio, trasformando il turismo in una vera occasione di crescita e sviluppo per chi ci vive. La scorsa settimana, il dottor Alberto Ghedina, responsabile nazionale del progetto Villaggi Montani, ha fatto tappa a Bagnone per conoscere direttamente la realtà locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
