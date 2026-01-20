Cina scoperti nanotubi di carbonio in campioni lunari di Chang' e-6

Recenti analisi sui campioni lunari raccolti dalla missione cinese Chang'e-6 hanno confermato la presenza naturale di nanotubi di carbonio e di carbonio grafitico. Questa scoperta fornisce nuovi spunti sulla storia geologica della Luna e sulla composizione dei suoi materiali. L'annuncio, diffuso dall'Amministrazione spaziale cinese, apre ulteriori prospettive per la ricerca scientifica e la comprensione del nostro satellite naturale.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – I ricercatori hanno recentemente identificato e confermato la presenza naturale di nanotubi di carbonio a parete singola e di carbonio grafitico nei campioni lunari raccolti dalla missione Chang'e-6, offrendo importanti indicazioni sull'evoluzione geologica della Luna, ha annunciato martedì l'Amministrazione spaziale nazionale cinese. Un team dell'Università del Jilin, nella Cina nord-orientale, ha condotto un'analisi sistematica dei campioni provenienti dal lato nascosto della Luna utilizzando molteplici tecniche microscopiche e spettroscopiche. Lo studio segna la prima identificazione inequivocabile del carbonio grafitico sulla Luna, insieme a un'indagine sul suo probabile processo di formazione ed evoluzione.🔗 Leggi su Iltempo.it

