Enormi giacimenti con 2.500 tonnellate d'oro scoperti in Cina | il valore è stellare
In Cina sono stati scoperti due giganteschi giacimenti auriferi, che secondo le stime degli esperti conterrebbero assieme circa 2.500 tonnellate d'oro. Ecco quanto valgono i siti minerari con le attuali quotazioni dell'oro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
