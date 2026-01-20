Ciaspolata al Bosco della Tassita | esperienza incredibile

La ciaspolata al Bosco della Tassita, organizzata dall'associazione Pfm, si svolgerà il 25 gennaio nel territorio di Caronia. Un'occasione per immergersi nella natura e scoprire paesaggi incontaminati attraverso una passeggiata con le ciaspole. L'evento è pensato per appassionati di escursionismo e amanti dell'ambiente che desiderano vivere un’esperienza autentica e tranquilla nelle splendide foreste della zona.

Tutto pronto per la ciaspolata al Bosco della Tassita, nel territorio di Caronia organizzata dall'associazione Pfm, previsto il 25 gennaio. Ore 09 ritrovo dei partecipanti che provengono da Messina e Palermo nella piazza all'ingresso di Caronia (le coordinate verranno fornite qualche giorno prima dell'evento) e spostamento in auto verso Portella dell'Obolo. Ore 10 ritrovo dei partecipanti che provengono da Catania e Enna presso Portella dell'Obolo (le coordinate verranno fornite qualche giorno prima dell'evento).

