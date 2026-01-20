In vista della sfida tra Inter e Arsenal, Chivu si prepara a mettere in atto una strategia mirata. L’attenzione principale sarà rivolta a Bukayo Saka, considerato l’elemento più pericoloso dei Gunners. Il tecnico nerazzurro ha studiato una mossa tattica per contenere le potenzialità dell’attaccante inglese, cercando di limitare il suo impatto sulla partita. Un’attenzione particolare che potrebbe influenzare l’andamento dell’incontro.

Inter News 24 Chivu, l’osservato speciale in Inter-Arsenal sarà senza dubbio Bukayo Saka: il tecnico nerazzurro prepara la trappola tattica. Tutto pronto a San Siro per l’incrocio tra i colossi d’Europa. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il piano tattico di Cristian Chivu ruota attorno alla neutralizzazione dell’uomo più pericoloso di Mikel Arteta: Bukayo Saka. La trappola per Saka: Dimarco e Bastoni in prima linea. L’esterno inglese, che quest’anno viaggia a ritmi altissimi con 7 gol e 4 assist, è diventato un giocatore totale, maturato enormemente dopo la delusione di Euro 2021. La Rosea scherza sulla sua nuova passione per il caffè, ma il compito dell’Inter è serissimo: Il piano di Chivu: Per rendere Saka un “semplice decaffeinato”, ad Appiano Gentile è stata studiata una gabbia specifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu, trappola anti Arsenal: è lui l’osservato speciale! Pronta la mossa a sorpresa. Tutti i dettagli

Leggi anche: Juve Cagliari, un rossoblù osservato speciale dei bianconeri! Tutti i dettagli

Leggi anche: Gasperini prepara la trappola per Conte: occhio alla mossa anti Napoli

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Spalletti, Conte e Chivu: le trappole prima della sosta nazionali - Spalletti, Conte e Chivu: attenzione alle trappole dell’ultima giornata prima della sosta nazionali. Ecco gli impegni che attendono Juvdentus, Napoli e Inter con Allegri e Gasperini che stanno alla ... panorama.it

Chivu: Dovevamo fare meglio, mi prendo i tre punti e le colpe. Il cambio di Lautaro? Vi spiego - Non ottiene i tre gol di scarto che le sarebbero serviti per conquistare il primo posto assoluto (con la differenza reti) dopo quattro giornate l'Inter, ma fa comunque quattro su quattro in Champions ... tuttosport.com

Un po’ di palpitazione nel finale, ma vittoria meritata. Udine era una trasferta trappola e l’Inter si vendica della sconfitta dell’andata. Successo fondamentale della squadra di Chivu che vola a 49 punti dopo 21 gare: in proiezione sono 89 punti. Dal 31 agosto l’I x.com

LA GRANDE NOTTE DI INTER-NAPOLI, CHIVU NON SI NASCONDE, CONTE IN SILENZIO. TRAPPOLA VIOLA PER IL MILAN, PER ALLEGRI LA BUCA DI PAVLOVIC "È IL BELLO DEL CALCIO" Domenica 11 gennaio 2026 #rassegnastampa #edicola #gior - facebook.com facebook