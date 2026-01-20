Chernobyl al buio e senza corrente dopo i bombardamenti | cosa rischia l’Europa con le centrali sotto attacco?

Dopo i recenti bombardamenti in Ucraina, le centrali nucleari sono state colpite, lasciando alcune zone senza corrente e al buio. La stagione fredda aggrava la situazione, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sull’approvvigionamento energetico in Europa. Questo scenario evidenzia i rischi derivanti dagli attacchi alle infrastrutture critiche e l’importanza di monitorare attentamente le implicazioni di un conflitto che coinvolge anche il settore nucleare.

La stagione gelida è diventata una pedina tattica nel conflitto in Ucraina. Recentemente, un'offensiva russa senza precedenti ha preso di mira i centri nevralgici della rete elettrica, colpendo i nodi fondamentali che alimentano i siti atomici del Paese. Il segnale più inquietante è giunto dai monitor dell'AIEA: lo storico sito di Chernobyl è rimasto isolato, perdendo ogni collegamento con la rete elettrica esterna che garantisce la stabilità dei sistemi di sicurezza. Il capo dell'Agenzia Atomica, Rafael Grossi, ha usato i social per denunciare l'accaduto: "Stamane l'azione bellica ha centrato diverse infrastrutture elettriche ucraine, essenziali per la protezione dei reattori".

