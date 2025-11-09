L' Ucraina resta al gelo e al buio dopo l' attacco russo alle centrali termoelettriche
La guerra in Ucraina è giunta al suo 1.355esimo giorno, segnato da uno degli attacchi tra i più devastanti contro infrastrutture civili ed energetiche. Mosca ha lanciato centinaia di droni e missili nella notte tra l'8 e il 9 novembre, paralizzando il sistema energetico ucraino. Nella sola. 🔗 Leggi su Today.it
