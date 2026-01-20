Champions League Copenhagen-Napoli | orario formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Copenhagen e Napoli, valida per la Champions League, si svolgerà oggi. Di seguito, trovi l’orario, le probabili formazioni e le modalità di visione in tv e streaming su Sky e NOW. Un’informazione utile per seguire l’incontro in modo semplice e preciso.

Champions League: oggi Copenhagen-Napoli. Orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming su Sky e NOW. Il Napoli torna protagonista in Champions League. Oggi, martedì 20 gennaio, la squadra guidata da Antonio Conte è attesa dalla trasferta in Danimarca contro il Copenhagen, match valido per la settima giornata della fase campionato. Gli azzurri arrivano all’appuntamento con 7 punti conquistati nelle prime sei giornate e vanno a caccia di un risultato fondamentale in ottica qualificazione al prossimo turno. La sfida rappresenta uno snodo chiave del cammino europeo del Napoli, chiamato a dare continuità al proprio percorso. 🔗 Leggi su 2anews.it

