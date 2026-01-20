Champions League oggi Inter-Arsenal – La partita in diretta

Oggi, martedì 20 gennaio, l’Inter torna in campo in Champions League. La squadra nerazzurra affronta l’Arsenal a San Siro nella settima giornata della fase a gironi del torneo. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di consolidare le proprie posizioni in classifica e avvicinarsi agli obiettivi stagionali. La diretta seguirà l’andamento del match e i principali sviluppi.

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 20 gennaio, i nerazzurri affrontano l'Arsenal a San Siro nella settima giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Chivu è al momento sesta in classifica, con 12 punti, e va a caccia della qualificazione al prossimo turno della competizione. Gli uomini di Arteta sono invece primi, a 18 punti. Dove vedere Inter-Arsenal? La partita è trasmessa in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Sarà possibile vedere la partita in streaming su Sky Go e NOW. Nell'ultima giornata della fase campionato, l'Inter affronterà il Borussia Dortmund in trasferta mercoledì 28 gennaio alle 21.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Inter Arsenal streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions LeagueEcco le informazioni su come seguire la partita tra Inter e Arsenal in Champions League.

Inter-Arsenal LIVE, risultato in diretta della partita di Champions LeagueSegui la diretta di Inter-Arsenal in Champions League con aggiornamenti minuto per minuto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Champions League, TUTTI i gol di martedì 21 ottobre 2025

Argomenti discussi: Champions League, oggi Inter-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla; Champions League, dove vedere le partite di Inter e Napoli oggi in TV: orari e canali; Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi; Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Inter a un passo dal baratro.

Champions League, oggi Inter-Arsenal - La partita in direttaDove vedere Inter-Arsenal? La partita è trasmessa in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Sarà possibile vedere la partita in streaming su Sky Go e NOW. adnkronos.com

Inter-Arsenal diretta Champions League: segui il big match di San Siro LIVEA San Siro la gara tra gli uomini di Chivu e Arteta, valida per la settima giornata della Fase Campionato: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Inter-Arsenal, diretta Champions League: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni - facebook.com facebook

Il Kairat Almaty saluta la Champions League: la squadra kazaka, alla sua prima storica partecipazione nella massima competizione europea, è la prima eliminata di questa edizione Fatale il ko per 1-4 in casa contro il Club Brugge. Un successo importante x.com