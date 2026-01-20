Inter Arsenal streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Champions League

Ecco le informazioni su come seguire la partita tra Inter e Arsenal in Champions League. L’incontro si svolgerà martedì 20 gennaio 2026 alle ore 21 allo stadio San Siro di Milano, valido per la prima fase della competizione. Di seguito, le opzioni di streaming e diretta TV per assistere alla partita in modo legale e affidabile.

INTER ARSENAL STREAMING TV – Questa sera, martedì 20 gennaio 2026, alle ore 21 Inter e Arsenal scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Inter Arsenal in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio: Inter Arsenal: dove vederla in tv. La partita di Champions League tra Inter e Arsenal sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport.

Dove vedere Inter-Arsenal, streaming LIVE gratis e diretta TV Champions LeagueDove seguire Inter-Arsenal in diretta? Ecco le opzioni per il streaming gratuito e la trasmissione TV della partita di Champions League in programma domani alle 21 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Dove vedere Inter-Arsenal, streaming LIVE gratis e diretta TV Champions LeagueDove seguire Inter-Arsenal in streaming e in diretta TV? Questa sera alle 21, allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, si svolgerà il match valido per la settima giornata della fase a gironi di Champions League.

