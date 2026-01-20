Champions League oggi Copenhagen-Napoli – La partita in diretta

Oggi, martedì 20 gennaio, il Napoli torna in campo in Champions League, affrontando il Copenhagen in trasferta in Danimarca. La partita, valida per la settima giornata della fase a gironi, rappresenta un importante appuntamento per la squadra di Conte. Seguiremo l'incontro in diretta, offrendo aggiornamenti e analisi sulla sfida.

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Champions League. Oggi, martedì 20 gennaio, la squadra di Conte vola in trasferta in Danimarca per affrontare il Copenhagen nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Conte ha al momento 7 punti in classifica dopo 6 giornate e va a caccia dei punti decisivi per il passaggio al prossimo turno. Dove vedere Copenhagen-Napoli? La partita di Champions di oggi è trasmessa in diretta tv in esclusiva Sky (canali di riferimento Sky Sport Calcio, numero 202, e Sky Sport 253). Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Nell'ultima giornata della fase campionato, il Napoli ospiterà il Chelsea mercoledì 28 gennaio alle 21.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Copenhagen Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions LeagueEcco le informazioni su come seguire in streaming e in diretta TV la partita Copenhagen Napoli, valida per la fase a gironi della Champions League 2025-2026.

CHAMPIONS LEAGUE aspettando INTER-ARSENAL e COPENHAGEN-NAPOLI

