Champions League oggi Napoli-Eintracht Francoforte – La partita in diretta

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 4 novembre, i campioni d'Italia ospitano l'Eintracht Francoforte al Maradona, nella quarta giornata della fase campionato. Gli azzurri vanno a caccia di punti pesanti dopo il brutto ko contro il Psv Eindhoven, per muovere una classifica che li vede fermi a quota 3 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

