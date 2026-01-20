C’era anche lui Scontro tra treni l’attore coinvolto nell’incidente | le sue condizioni

Un incidente ferroviario in Andalusia ha coinvolto un attore, il cui stato di salute è in peggioramento. La collisione tra due treni, avvenuta nel sud della Spagna, ha provocato numerose vittime e danni ingenti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e sulle circostanze dell’incidente, mentre le operazioni di soccorso continuano per assistere i sopravvissuti e gestire le conseguenze di questa tragedia.

Peggiora ancora il bilancio del devastante incidente ferroviario avvenuto in Andalusia, nel sud della Spagna, dove due treni si sono scontrati causando una delle tragedie più gravi degli ultimi anni. A due giorni dallo schianto, il numero delle vittime è salito a 41, dopo il ritrovamento di un corpo tra i detriti delle carrozze. I soccorritori continuano a lavorare senza sosta, scavando tra lamiere contorte e vagoni danneggiati, nel tentativo di recuperare eventuali dispersi e dare risposte alle famiglie che attendono notizie. Le operazioni di emergenza restano complesse e pericolose. Il corpo dell’ultima vittima è stato rinvenuto all’interno di una carrozza del treno Iryo, mentre si attende ancora il sollevamento dei vagoni del convoglio Renfe-Alvia, quello che ha riportato i danni più gravi nell’impatto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scontro tra due treni in Spagna, le possibili cause e il racconto dei passeggeri sull'incidente in AndalusiaUn grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, Spagna, con un impatto che ha causato almeno 39 decessi.

Sono almeno 40 le vittime dello #scontro tra #treni in #Andalusia. Giallo sulle cause dell'incidente: sotto la lente degli inquirenti un giunto rotto tra i binari. #Tg1 Stefano Fumagalli - facebook.com facebook

