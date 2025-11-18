Ricoverato in ospedale Ansia per l’attore la notizia gela in fan | le sue condizioni
La serata di domenica si è trasformata in un momento di grande apprensione nel cuore di New York, quando un noto attore statunitense di 58 anni è stato costretto a fare ricorso alle cure mediche per un violento mal di testa improvviso. Secondo quanto trapelato da fonti vicine, il dolore, comparso all’improvviso, gli avrebbe fatto temere un malore serio, tanto da indurlo a contattare subito il suo medico di fiducia. È stato proprio quest’ultimo a consigliargli di recarsi immediatamente al pronto soccorso, dove l’attore è stato preso in carico dal personale sanitario. >> “Un boato, poi le urla”. Bus pieno di studenti si schianta, provinciale paralizzata Nelle ore successive, la situazione è stata monitorata con grande attenzione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
