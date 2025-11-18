Ricoverato in ospedale Ansia per l’attore la notizia gela in fan | le sue condizioni

Caffeinamagazine.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serata di domenica si è trasformata in un momento di grande apprensione nel cuore di New York, quando un noto attore statunitense di 58 anni è stato costretto a fare ricorso alle cure mediche per un violento mal di testa improvviso. Secondo quanto trapelato da fonti vicine, il dolore, comparso all’improvviso, gli avrebbe fatto temere un malore serio, tanto da indurlo a contattare subito il suo medico di fiducia. È stato proprio quest’ultimo a consigliargli di recarsi immediatamente al pronto soccorso, dove l’attore è stato preso in carico dal personale sanitario. >> “Un boato, poi le urla”. Bus pieno di studenti si schianta, provinciale paralizzata Nelle ore successive, la situazione è stata monitorata con grande attenzione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Chiesa in ansia per il cardinale Ruini, ricoverato in ospedale - Il 94enne, ex presidente della Conferenza episcopale italiana, è ricoverato da venerdì scorso all’ospedale Gemelli di Roma a causa di ... quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Ricoverato Ospedale Ansia L8217attore