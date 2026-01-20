Caso Resinovich quelle presenze nel parco e i soldi di Lilly Perché il gip di Trieste ha archiviato un processo contro il marito

Il gip di Trieste ha archiviato il procedimento giudiziario contro Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, nel caso che ha attirato l’attenzione pubblica. La decisione si basa sulle evidenze e sulle testimonianze, tra cui le presenze nel parco e i soldi di Lilly. Questa scelta chiude temporaneamente un capitolo importante, lasciando comunque aperti alcuni interrogativi sulla vicenda.

Trieste, 20 gennaio 2026 - Il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, indagato per omicidio, torna sotto i riflettori. Si è saputo oggi che il giudice per le indagini preliminari di Trieste Manila Salvà ha archiviato a novembre il processo per diffamazione aperto dopo la querela presentata dagli ormai ex vicini di casa, Salvatore Nasti e Gabriella Micheli, per le dichiarazioni rilasciate in tv da Visintin tra il 17 e il 20 gennaio. Sul marito di Lilly, difeso dagli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, pendono altre denunce della stessa coppia. Mentre proseguono le indagini sulla morte della 63enne trovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex manicomio di Trieste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

