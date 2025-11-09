Ryanair stop alle carte d’imbarco cartacee | dal 12 novembre solo digitale o multa da 55 euro

Dal 12 novembre Ryanair dice addio alla carta d’imbarco cartacea. Cambiano le regole per volare con Ryanair. A partire da mercoledì 12 novembre 2025, la compagnia aerea low cost non accetterà più carte d’imbarco stampate su carta. Da quella data, per salire a bordo sarà obbligatorio presentare il documento in formato digitale sull’app ufficiale o sul sito della compagnia. Chi si presenterà al gate senza carta d’imbarco digitale potrà comunque viaggiare, ma solo pagando una sanzione di 55 euro, ribattezzata da Ryanair come “tassa check-in”. Una decisione che la compagnia irlandese giustifica con l’obiettivo di “ rendere l’esperienza di viaggio più veloce, intelligente e sostenibile, riducendo i costi e l’impatto ambientale legato all’uso della carta”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

