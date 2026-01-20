Carta docente I voucher per as2025 2026 disponibili a partire da gennaio 2026 perché non c’è ancora nulla?

Per l'anno scolastico 202526, i voucher della carta docente saranno disponibili a partire da gennaio 2026. Tuttavia, al momento, non ci sono ancora dettagli ufficiali o accrediti. Le procedure e le tempistiche sono in fase di definizione, causando ritardi nell'attivazione del bonus. Restano comunque confermate le agevolazioni per la formazione e l’autoaggiornamento dei docenti, anche se l’avvio ufficiale è ancora in sospeso.

Carta docente, nell’anno scolastico 202526 l’accredito del bonus per la formazione e l’autoaggiornamento dei docenti subisce delle modifiche ma il nuovo avvio stenta a decollare. E i docenti, con pazienza, aspettano. Su www.cartadeldocente.it dallo scorso 19 novembre in occasione del riaccredito del residuo a.s. 202425 i docenti leggono il messaggio Alla data del 20 gennaio è ormai assodato che il messaggio non era da intendere – con tutta evidenza – dal 1° gennaio 2026. A partire dall’a.s. 202526 inoltre l’importo annuale (che potrebbe anche essere inferiore ai 500 euro) deve essere stabilito con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, da pubblicare entro il 30 gennaio di ciascun anno scolastico.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Carta docente 2026: perché il bonus non è ancora visibile e cosa succederà a febbraioLa Carta docente 2026 non è ancora accessibile, non a causa di un problema tecnico, ma per una fase di transizione normativa.

Leggi anche: Carta del docente, l’attivazione potrebbe slittare a febbraio 2026. Ecco perché

