Carr e il giallo del coltello | storia di un ex secondino diventato il più grande nemico dei Lakers

Carr, ex secondino e venditore d'auto, ha trasformato la sua vita diventando un simbolo dei Celtics, mentre il suo passato oscuro e il giallo del coltello rimangono un mistero. Nato tra le mura di una prigione, ha saputo emergere come uno dei più grandi nemici dei Lakers, portando con sé un passato complesso che ha segnato la sua carriera e il suo legame con il mondo del basket.

Lo chiamavano "More Losses" Carr. La sfortuna di essere stato battezzato Michael Leon e diventato famoso come ML. More losses sta per "più sconfitte" e in effetti quando allenava i Celtics di partite ne ha perse parecchie, 116 su 164 per la precisione. Quando invece giocava coi biancoverdi era celebre per una cosa: l'asciugamano che faceva roteare in aria per incitare i compagni. In realtà Carr era molto di più di questo. Una vita da film, la sua. Fu il primo afroamericano a scendere in campo per la Wallace-Rose Hill High School di Teachey, North Carolina. "Avevo 12 anni quando andai al locale campo da golf per cercare lavoro come caddy - ha raccontato ML -.

