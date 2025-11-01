NBA addio ai Los Angeles Lakers | morto il club più amato della storia del basket | Fine della corsa
NBA, addio ai Los Angeles Lakers: morto il club più amato della storia del basket Fine della corsa"> I Los Angeles Lakers sono una delle squadre più temute, amate e rispettate della NBA. La notizia ha quindi sconvolto tutti. I Los Angeles Lakers vantano una storia ricca di leggende che hanno lasciato un’impronta indelebile nella NBA. Tra tutte, Kobe Bryant rappresenta senza dubbio l’icona più recente: venti stagioni con la maglia giallo?viola, cinque titoli NBA e 18 convocazioni all’All-Star Game hanno consacrato la sua carriera. La sua “Mamba Mentality” ha influenzato generazioni di giocatori e tifosi, rendendolo un simbolo non solo di eccellenza sportiva ma anche di dedizione e resilienza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
L'NBA approva la cessione dei Los Angeles Lakers per oltre 10 miliardi di dollari - I Los Angeles Lakers saranno venduti per oltre 10 miliardi di dollari (secondo The Athletic, la cifra finale potrebbe aggirarsi intorno ai 12 miliardi di dollari), ora è ufficiale. Segnala gamereactor.it
Nba, i Los Angeles Lakers venduti a Mark Walter per la cifra record di dieci miliardi di dollari - I giallo viola cambiano infatti proprietà dopo 46 anni di "dinastia" della famiglia Buss. Come scrive msn.com
Nba, Los Angeles Lakers ceduti dopo 46 anni a Mark Walter per 10 miliardi di dollari - Dopo 46 anni i Los Angeles Lakers, una delle icone del basket e dello sport mondiale, cambiano proprietà. Segnala tg24.sky.it