NBA, addio ai Los Angeles Lakers: morto il club più amato della storia del basket Fine della corsa"> I Los Angeles Lakers sono una delle squadre più temute, amate e rispettate della NBA. La notizia ha quindi sconvolto tutti. I Los Angeles Lakers vantano una storia ricca di leggende che hanno lasciato un’impronta indelebile nella NBA. Tra tutte, Kobe Bryant rappresenta senza dubbio l’icona più recente: venti stagioni con la maglia giallo?viola, cinque titoli NBA e 18 convocazioni all’All-Star Game hanno consacrato la sua carriera. La sua “Mamba Mentality” ha influenzato generazioni di giocatori e tifosi, rendendolo un simbolo non solo di eccellenza sportiva ma anche di dedizione e resilienza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - NBA, addio ai Los Angeles Lakers: morto il club più amato della storia del basket | Fine della corsa