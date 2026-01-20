Carlo Röthlisberger e Victoria Manni la loro storia d’amore nata sul ghiaccio

Victoria Manni e Carlo Röthlisberger condividono una storia che unisce passione, impegno e un legame nato sul ghiaccio. Il loro percorso, fatto di sacrifici e dedizione allo sport, si è trasformato in un amore solido e duraturo, capace di superare le sfide delle competizioni e le distanze. Una storia autentica di due atleti che hanno trovato nel loro rapporto una forza complementare alle loro ambizioni sportive.

La storia di Victoria Manni e Carlo Röthlisberger è una di quelle che sembrano scritte per un film: un mix perfetto di passione per lo sport, sacrifici condivisi e un amore che ha saputo superare i confini delle piste ghiacciate. Victoria Manni e Carlo Röthlisberger, il loro incontro e la carriera l'uno al fianco dell'altra. Nel mondo del pattinaggio di figura, la chimica tra due partner è tutto, ma per Victoria Manni e Carlo Röthlisberger, quella scintilla che il pubblico vede durante i loro programmi di danza su ghiaccio non è solo frutto di allenamento. È il riflesso di un legame profondo che li unisce nella vita privata da quasi un decennio.

