Ginnasticomania sul ghiaccio | Manni e Roethlisberger al BolOnIce verso l’Europeo di Sheffield

Ginnasticomania sul ghiaccio: Manni e Roethlisberger partecipano al BolOnIce, evento di pattinaggio artistico che si svolge all’Unipol Arena di Bologna. Come ogni anno, questa manifestazione offre un’occasione per conoscere da vicino i protagonisti di questa disciplina, preparando il pubblico all’appuntamento europeo di Sheffield. Un momento di sport e spettacolo che unisce passione e competenza, seguendo la tradizione della manifestazione.

Come da tradizione nei primi mesi dell'anno, Ginnasticomania entra nel mondo del ghiaccio per raccontare da vicino i protagonisti del BolOnIce, la spettacolare esibizione di pattinaggio artistico ospitata all'Unipol Arena di Bologna. Un evento che unisce sport, spettacolo ed emozione, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di pattinaggio artistico in Italia. Ospiti della puntata, intervistati dalla conduttrice Chiara Sani, sono Victoria Manni e Carlo Roethlisberger, coppia nella danza sul ghiaccio e nella vita. Entrambi 31enni, lei milanese e lui svizzero di Sorengo, rappresentano l'Italia e sono attesi tra pochi giorni al Campionato Europeo di pattinaggio artistico di Sheffield.

